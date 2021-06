Die Themen: The amazing german face - Best Age Model aus der Pfalz kommt aus der Pflegepädagogik / Eric Carle - der Vater der kleinen Raupe Nimmersatt und seine Stuttgarter Insektenschule / Jüdische Seelsorge in der Armee - der neue Militärbundesrabbiner / Auf die Freiheit angestoßen - 60 Jahre Amnesty International / Sexuelle Gewalt gegen Kinder rasant gestiegen / Wenn Kinder zur Ware werden. Ein Gespräch zum Menschenbild mit Heinz Hilgers vom Deutschen Kinderschutzbund / Krawall in Stuttgart/ 30. Mai: Welt-MS-Tag - Portrait einer Betroffenen / Schülerprojekt aus Stuttgart: Unterhose mit eingebautem Alarm gegen Vergewaltigung / House of One - zur Vorgeschichte eines gemeinsamen Religionsprojektes / House of One - mehr als ein Prestigeprojekt? Gespräch mit Stiftungsratsvorsitzenden Rabbiner Andreas Nachama / Untersuchung angekündigt - Papst Franziskus schickt Apostolischen Visitator nach Köln / Deutschland erkennt Kolonialverbrechen als Völkermord an / "Beate und Serge Klarsfeld. Die Nazijäger". Ein Comic / Mehrgenerationenwohnen zum Tag der Nachbarn

Redaktion: Silke Arning