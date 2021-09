Weinlese im Ahrtal: Werkstatttruck hilft Winzern nach der Flut

per Mail teilen

Außerdem: Wie verbreitet sind Suchterkrankungen im Topmanagement? ++ "Zeig mir Deinen Job!": Pia Weber ist eine der ersten Kauffrauen im E-Commerce

Hilfe für vom Hochwasser betroffene Winzer: Werkstatttruck bietet kostenlosen Reparaturservice

Die Hochwasserkatastrophe hat die Winzer im Ahrtal hart getroffen: Von 50 Betrieben blieben gerade mal 4 verschont, viele Betroffene haben alles verloren. Gebäude wurden weggerissen, Weinstöcke zerstört, eingelagerte Jahrgänge weggespült von den Fluten. Die Not ist groß, aber auch die Hilfsbereitschaft. So haben etwa die Maschinenringe, ein Zusammenschluss landwirtschaftlicher Betriebe, einen Werkstatttruck im Ahrtal finanziert. Dort reparieren die Helfer beschädigte Maschinen, schnell und kostenlos. Denn die Zeit drängt, die Weinernte hat gerade begonnen.Eine Reportage von Wolfgang Brauer.

Hör-Tipp: „Zeig mir Deinen Job!“ – Der SWR-Berufe-Podcast: http://swr.li/zmdj-ecommerce

Weitere Themen der Sendung:

Carsten Maschmeyer war tablettensüchtig und dachte an Suizid: Wie verbreitet sind Suchterkrankungen im Topmanagement? Fragen an Dr. Hubert Buschmann, Vorstand beim Fachverband Sucht

Zeig mir Deinen Job! E-Commerce-Kauffrau Pia. Max Dehling hat die 21-jährige für unseren Podcast "Zeig mir Deinen Job!" getroffen.

SWR1 Mitmachaktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Laureen aus Gaggenau:

"Wie unterschiedlich ticken männlich und weibliche Chefs vom Charakter und von der Psyche her? Als Frau habe ich manchmal das Gefühl, ich müsste bei männlichen Chefs doppelt so selbstsicher auftreten wie ich bin. Und bei Frauen will ich irgendwie nicht zu selbstsicher auftreten, weil ich befürchte, ich könnte für arrogant gehalten werden.





Franziska aus Landau:

"Wie gelingt mir der berufliche Wiedereinstieg nach einem Sabbatical und wie 'verkaufe' ich diesen in einem Bewerbungsgespräch zu meinen Gunsten?"



SWR1 Brief der Woche an die Münchner

Das Münchner Oktoberfest ist weltbekannt. Davon wollen viele profitieren und auch anderswo Oktoberfeste einführen. Doch die EU-Behörde für geistiges Eigentum hat das Oktoberfest jetzt zur geschützten Marke erklärt. Ohne Erlaubnis aus München darf damit kein Oktoberfest-Kopie mehr durchgeführt werden. Auch nicht in Dubai, diese Pläne hatten für besonders viel Aufregung in der bayerischen Landeshauptstadt gesorgt. Glosse von Christoph