"Wir können morgen loslegen" - Trans- o-flex rüstet sich für Impfstoff-Auslieferung. Die Erwartungen an die Corona-Impfstoffe sind groß. Mindestens zwei Impfstoffe könnten schon bald zugelassen werden. Aber wie kommen sie dann von den Produktionsstandorten zu den Ärzten und damit am Ende zu den Patienten? Diese Frage beschäftigt gerade Logistikunternehmen weltweit. Das Weinheimer Unternehmen Trans-o-Flex hat sich auf Medizintransporte spezialisiert und bereitet sich seit Wochen auf die Impfstoffverteilung vor.Reportage von Alexander Winkler

"Immer mehr körperliche Attacken, sexuelle Übergriffe und Beleidigungen - Wie umgehen mit Gewalt im Job?" - Interview mit dem Verwaltungswissenschaftler und Buchautor Dr. Holger Pressel.

Interview mit dem Verwaltungswissenschaftler und Buchautor Dr. Holger Pressel. "Gulasch gegen den Homeoffice-Blues - Die Chefs einer IT-Firma kochen für die Belegschaft".Reportage von Wolfgang Brauer

Anna aus Mainz:

„Ich möchte nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben zurückkehren – allerdings nicht mehr in meinen alten Job, das wurde mir während der Babypause klar. Stattdessen habe mich nach anderen Arbeitgebern umgesehen und auch schon einige vielversprechende Angebote bekommen. Bei einigen habe ich aber im letzten Moment einen Rückzieher gemacht, weil ich plötzlich Angst bekommen habe vor den neuen Aufgaben und davor, Kinder und neuen Job unter einen Hut zu bekommen. Wie gehe mit dieser Angst um?“

"Wie kann ich denn Phänomene wie Fluchterfahrungen oder Warten auf Schulzuweisung nach Ankunft in Deutschland im Lebenslauf positiv behaftet formulieren, so daß sie nicht fragwürdig erscheinen und sich schädlich auf die zukünftige Karriere in Deutschland auswirken werden?"

Feuerwerk gehe oft mit Alkohol, Personengruppen und Partystimmung einher und das sei in Corona-Zeiten nicht angesagt. So begründet Rainer Wendt seine Forderung nach einem Böllerverbot an Silvester. Und nimmt damit manchem wohl auch das letzte Fünkchen Hoffnung in diesem Jahr.Glosse von Sabine Geipel.