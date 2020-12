Außerdem: Neustart im Tourismus: Reisebüros setzen auf Prinzip Hoffnung ++ Frag den Arbeitsrechtler: Darf mein Arbeitgeber mich zur Corona-Impfung verpflichten? ++ Zweite Chance für Retouren: "Für uns ist jeder Tag wie Weihnachten"

Das Jahr 2021 muss ziemlich hohen Erwartungen gerecht werden: Corona soll endlich vorbei sein, hoffen viele. Endlich wieder Urlaub, endlich wieder normal arbeiten, in die Schule gehen, leben. Doch nicht alle Veränderungen aus der Corona-Krise werden sich zurückdrehen lassen, vor allem in der Arbeitswelt. So wird das Homeoffice kaum noch wegzudenken sein. Damit geht auch mehr Eigenverantwortlichkeit für die Beschäftigten einher - doch das freut nicht jedes Unternehmen.

Weitere Themen der Sendung:

Was von Corona bleibt: Wahlfreiheit für "mündige Arbeitnehmer". Interview mit Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung.

Neustart im Tourismus: Reisebüros setzen auf das Prinzip Hoffnung. Reportage von Tamara Land.

Zweite Chance für Retouren: "Für uns ist jeder Tag wie Weihnachten". Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Darf mein Arbeitgeber mich zur Corona-Impfung verpflichten?

Ich arbeite in der Pflege, bei uns soll regelmäßig auf Corona getestet werden. Bin ich verpflichtet, mich - auch ohne Krankheitssymptome - monatlich testen zu lassen? Wenn ich mich weigere, kann ich dann entlassen werden?



Corona-Tests in der Pflege: Muss ich mich testen lassen?

Zwar soll es in Deutschland von Seiten des Bundes keine Impf-Pflicht geben, was aber, wenn mein Arbeitgeber das vorschreiben will? Kann mein Chef mich zur Impfung verpflichten? Welche Konsequenzen drohen mir, wenn ich mich weigere?

SWR1 Brief der Woche an Boris Johnson

Viereinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum steht nun endlich der Handelsvertrag mit der EU. Glosse von Jan Seidel.