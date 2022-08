Was tun gegen das Stimmungstief nach dem Urlaub?

Fachkräftemangel erreicht Höhepunkt: Ist die Kritik an der Arbeitsmoral der Generation Z gerechtfertigt? ++ Überfüllte Züge, genervtes Personal: Bahn-Gewerkschaften sind gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets ++ Weinberg statt Werkstatt: Menschen mit Behinderung helfen im Weinbau ++ SWR1 Brief der Woche an Uri Geller mehr...