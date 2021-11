Kommt 3G auch am Arbeitsplatz? +++ Tägliche Testpflicht für ungeimpfte Pflegekräfte in RLP +++ Brief der Woche an Joe Biden +++ Grün und sozial: Ettlinger IT-Firma setzt seit bald 20 Jahren auf Nachhaltigkeit

Was ist gerade noch legal? Die Wirtschaft ruft nach 3G am Arbeitsplatz. Im Restaurant oder beim Elternabend ist es längst normal - vor dem Zutritt zeigen wir den Nachweis, dass wir geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgerechnet am Arbeitsplatz gibt es dazu keine klare Regelung, was viele Unternehmen stört. Wie könnte eine schnelle - und legale - Lösung aussehen? Interview mit der Arbeitsrechtlerin Martina Hidalgo Weitere Themen der Sendung: Schikanös oder noch zu wenig? Tägliche Testpflicht für medizinisches Personal in RLP. Reportage von Wolfang Brauer

Grün-sozialer Pionier: Ettlinger IT-Firma setzt seit bald 20 Jahren auf Nachhaltigkeit. Firmenporträt von Lena Stadler

Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann: Richtig reagieren, wenn… …ich mich von Kritik persönlich angegriffen fühle?

…mein Kollege ständig Musik hört? SWR1 Brief der Woche an Joe Biden Die Weltklimakonferenz verhandelt das drängendste Zukunftsthema - und der US-Präsident schläft einfach ein. Glosse von Katharina Krüger

Sendung am Sa. , 6.11.2021 13:00 Uhr, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1