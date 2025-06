Warnstreiks in der Dönerfleischbranche – was steckt dahinter?

Tarifverhandlungen und Warnstreik in der Dönerfleischbranche - was steckt dahinter? ++ Unterwegs auf der Ausbildungsmesse am Betzenberg ++ Frag den Arbeitsrechtler: Welche Pflichten habe ich bei der Kündigung?

Streik in der Dönerfleischbranche - was steckt dahinter?

Im Mai gab es den wohl ersten Warnstreik aller Zeiten in der Dönerfleisch-Branche - die Gewerkschaft NGG hatte die Beschäftigten der Firma Birtat im baden-württembergischen Ludwigsburg dazu aufgerufen. Der Hintergrund: Das Unternehmen wehrt sich gegen einen Tarifvertrag - sagt zumindest die NGG und will das ändern. Wir reden mit der Verhandlungsführerin, NGG-Geschäftsführerin Magdalena Kühnert, darüber. Außerdem fragt Reporterin Nele Kessler die Menschen in Stuttgart: Würden Sie bei mehr Tarifverträgen in der Branche auch mehr für Ihren Döner zahlen? Weitere Themen der Sendung: Ausbildungsmesse am Betzenberg. Wir haben mit dem Organisator und den Teilnehmern gesprochen.

Darf ich während der Arbeitszeit bezahlt ins Schlaflabor oder zum Arzt? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.