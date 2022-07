Immer mehr angehende Rentner fragen sich, ob sie sich den Vorruhestand leisten können +++ Wann wird Erreichbarkeit im Urlaub zum Problem? Interview mit Professor Wolfgang Menz, Uni Hamburg +++ Gründerinnen-Coaching: Frauen bereiten sich auf die Selbstständigkeit vor

Vorruhestand vertagt: Was die Krise mit angehenden Rentnern macht. Mehr Zeit für Familie und Enkel, Hobbys, Reisen: Rund ein Viertel der Neurentnerinnen und Rentner gingen zuletzt vorzeitig in Ruhestand - und nahm dafür Rentenabschläge in Kauf. Der Anteil könnte sinken. Infolge der Energiekrise fragen immer mehr angehende Rentner, ob sie sich den Vorruhestand leisten können. Oder verschieben ihn gleich ganz, wie Ferhat Cato aus Bendorf am Rhein. Reportage von Wolfgang Brauer.

Weitere Themen der Sendung

Büro am Strand? Die meisten Deutschen sind auch im Urlaub für ihren Betrieb greifbar. Wann wird Erreichbarkeit zum Problem? Gespräch mit Wolfgang Menz, Professor für Arbeitssoziologie, Uni Hamburg.

Startklar fürs Start-up: Bei Freiburg werden Frauen auf die Unternehmensgründung vorbereitet. Was sie dort erfahren, hat Lena Stadler in ihrer Reportage beobachtet.

Verdacht, dass sexuelle Orientierung der Karriere im Weg steht: Was ist zu tun? Soll man sein Ehrenamt im Bewerbungsgespräch erwähnen? Antwort von Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Der nach Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 am Wochenende hoffentlich ein bisschen Zeit bekommt, um sich zu sonnen – in seiner Rolle als Kanzler in Urlaubsvertretung. Glosse von Anno Wilhelm