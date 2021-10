Am Donnerstag war von einem Teil der muslimischen Community im Südwesten große Empörung zu vernehmen. Hintergrund war ein Interview, das der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem katholischen Magazin „Herder Korrespondenz“ gegeben hat. Darin sagt er, es sei – Zitat – „auf Seiten des Islams eine starke Kraft gewachsen, die allerdings nicht wirklich integriert ist“ – Zitat Ende. Zahlreiche Muslime bezeichneten die Äußerungen des Ministerpräsidenten als „verletzend“ und „leicht populistisch“. Wie sind Kretschmann Äußerungen einzustufen? Hören Sie seinen Kommentar meines Kollegen Ulrich Pick:

Keine andere Partei hat sich das Thema „Integration“ so zu eigen gemacht wie die Grünen. Kein Wunder, dass bei Aussagen ihres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dazu besonders genau hingehört wird. Dass der Stuttgarter Regierungschef jetzt sagt, dass der Islam in Deutschland nicht wirklich integriert sei, ist eine Pauschalierung. Und dass diese weltoffenen Muslimen weh tut, kann ich gut nachvollziehen. Denn viele von ihnen sind schon lange gut integriert.

Gleichwohl sind Kretschmanns Worte – anders als Teile der muslimischen Community ihm vorwerfen - weder populistisch noch gefährlich. Denn es ist doch nicht zu leugnen, dass es auch erhebliche Integrationsschwierigkeiten gibt. So bewegt sich der islamische Verband mit den meisten Moscheen in Deutschland, die türkische Ditib, - wie Kretschmann richtig erwähnt – im Fahrwasser des umstrittenen Ministerpräsidenten Erdogan. Zudem wird die zweitgrößte islamische Gruppierung „Milli Görüs“ seit Jahren im Verfassungsschutzbericht erwähnt.

Wer jetzt zurecht und aus Ärger darauf hinweist, dass nur 25 Prozent der hiesigen Muslime in islamischen Verbänden sind, sollte zwei Fragen beantworten: Erstens, warum hört man so gut wie nichts von der verbandsfreien Mehrheit der Muslime, sondern fast immer nur von den islamischen Verbänden? Zweitens, wer kann oder sollte wirklich repräsentativ für den Islam in Deutschland reden?

Diese Fragen gilt es meiner Meinung nach öffentlich, ruhig und kontrovers zu diskutieren. Und ich bin froh, wenn ein grüner Ministerpräsident den Anstoß dafür gibt und nicht ein rechter Islamhasser. mehr...