Viel Arbeit, aber der Hof gehört dem Mann: Frauen in der Landwirtschaft

Neue Studie über Frauen in der Landwirtschaft ++ Brauereien geht die Kohlensäure aus ++ Brief der Woche an den Chef von HeidelbergCement ++ Stromsparcheck: Langzeitarbeitslose helfen anderen beim Energiesparen ++ Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Viel Arbeit, aber keine Absicherung: Frauen in der Landwirtschaft

Sie arbeiten voll mit - aber der Hof gehört meistens dem Mann. In der Landwirtschaft kann von Gleichberechtigung keine Rede sein. Das zeigt eine neue Studie. Deutschland schneidet dabei im europäischen Vergleich besonders schlecht ab. Warum stehen Bäuerinnen bei Finanzen und Altersvorsorge so im Schatten der Männer? Interview mit Dr. Susanne Padel vom Thünen Institut in Braunschweig. Weitere Themen der Sendung Keine Kohlensäure: Müssen Brauereien bald die Produktion einstellen? Reportage von Wolfgang Brauer

Stromsparcheck: Ehemalige Langzeitarbeitslose helfen beim Energiesparen. Interview mit Reinhold Bittner von der Caritas in Trier.

Kanzlei wird verkauft: Hätte der Chef uns informieren müssen? Kündigung mit 63: Soll ich mich arbeitslos melden? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser. SWR1 Brief der Woche an den Chef von HeidelbergCement Der Traditionskonzern hat diese Woche verkündet, sich ab sofort "Heidelberg Materials" zu nennen. Glosse von Katharina Krüger.

