Verleiht die Inflation Gewerkschaften neuen Schwung?

Tag der Arbeit: Werden Gewerkschaften in der Krise wieder attraktiv? ++ Auf Wunsch der Chefin: Freizeitpark Traumland gründet Betriebsrat ++ Hanna, 20, angehende Truckerin: Mehr Frauen wagen den Sprung in Männerberufe ++ Brief der Woche an die Richterinnen und Richter am OLG Frankfurt

Der 1. Mai hat in den letzten Jahren viel an inhaltlicher Bedeutung verloren - ähnlich wie die Gewerkschaften, die zuletzt einen großen Mitgliederschwund zu beklagen hatten. Dieses Jahr aber machen die Gewerkschaften wieder ordentlich Druck. Große Warnstreiks im öffentlichen Dienst, bei der Bahn und an Flughäfen. Sie legen zeitweise das öffentliche Leben lahm und fordern zweistelligen Lohnsteigerungen. Werden Gewerkschaften in der Krise wieder attraktiv? Interview mit Klaus Dörre, Soziologie-Professor und Gewerkschaftsforscher an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Weitere Themen der Sendung: Auf Wunsch der Chefin: Freizeitpark Traumland gründet Betriebsrat. Reportage von Peter Binder.

Hanna, 20, angehende Truckerin: Mehr Frauen wagen den Sprung in Männerberufe. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Ein Monat Beschäftigungslücke: Wie viel Anspruch auf ALG I habe ich?" und "Arbeitgeber zieht Beamtin Überstunden an Feiertagen ab. Zurecht?" Antworten vom Arbeitsrechtler Michael Felser. SWR1 Brief der Woche an die Richterinnen und Richter am OLG Frankfurt Das Gericht hat geurteilt: Ein nackter Mann im Garten ist kein Grund für eine Mietminderung. Glosse von Katharina Krüger.