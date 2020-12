Warum ist die Zahl der Topmanagerinnen in den wichtigsten börsennotierten deutschen Unternehmenso stark gesunken? +++ Herbstblues statt Volksfeststimmung - Die Schaustellerfamilie Moser fürchtet um ihre Existenz +++Mit Moos gegen schlechtes Klima und Feinstaub - Jungunternehmer wollen Hausfassaden begrünen

Über Frauen in Vorstandsposten wird seit Jahren viel geredet. Politik und Wissenschaft kommen vielfach zu dem Schluss, dass mehr Frauen in hohen Positionen Vorteile bringen. Eine aktuelle Untersuchung der gemeinnützigen Allbright Stiftung, zeichnet aber ein anderes Bild. So ist die Zahl der Topmanagerinnen in den wichtigsten börsennotierten deutschen Unternehmen innerhalb des letzten Jahres von 29 auf 23 gesunken. Wir sprechen darüber, ob das Zufall ist, oder doch etwas mit dem Krisenmanagement der Konzerne zu tun hat.

Unternehmen setzten in der Krise auf Männer!? - Die Zahl der weiblichen Dax-Vorstände ist stark gesunken. Interview mit Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen IBE.

Herbstblues statt Volksfeststimmung - Die Schaustellerfamilie Moser fürchtet um ihre Existenz. Reportage von Geli Hensolt.

Mit Moos gegen schlechtes Klima und Feinstaub - Jungunternehmer wollen Hausfassaden begrünen. Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Höhereaktion: Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

Laura aus Gaggenau:

„Auf LinkedIn oder Xing bekomme ich immer wieder Kontaktanfragen von entfernten Kollegen, die ich gar nicht persönlich kenne. Sollte ich die einfach ignorieren, ablehnen, oder soll ich sie einfach annehmen - nur um damit mein eigenes Kontaktnetzwerk zu erweitern?“

anonym:

„Ich arbeite in Teilzeit, bekomme aber regelmäßig außerhalb meiner Arbeitszeiten wichtige Mails oder Anrufe. Mich stresst das jedesmal, weil ich mich genötigt fühle, unmittelbar zu reagieren. Wie kann ich das vermeiden, ev. über eine entsprechende Abwesenheitsnotiz?“

SWR1 Brief der Woche an Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Pünktlich zum Herbstferienstart für viele Bundesländer, steigt auch die Zahl der innerdeutschen Risikogebiete. Und wer aus so einem Risikogebiet - ja, auch wenns in Deutschland liegt - nach Rheinland-Pfalz will, der muss in Quarantäne. So stehts in der Corona Verordnung des Landes und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat das auch verteidigt, schließlich sei Risikogebiet Risikogebiet. Glosse von Christoph Azone.