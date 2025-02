In der Debatte über die Unions-Anfrage zur Finanzierung von NGOs zeigen sich tiefe Gräben. In Sachen Koalitionsverhandlungen benimmt sich die Union, als wäre sie auf keinen Partner angewiesen. Die SPD tut so, also hätte sie die Möglichkeit, in die Opposition zu gehen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann meint: Das politische Berlin hat den Schuss nicht gehört.