Ungleiche Freiheiten in der Pandemie

Verbotene Demos, Corona-Beschränkungen, die v.a. im Privatleben der Leute stattfanden, nicht so sehr im Arbeitsleben, in den Büros und Fabriken; die Zumutungen für Pfleger und Ärztinnen in den Krankenhäusern, die prekären Bedingungen in Schlachtbetrieben; kollektive Quarantänen in Flüchtlingsheimen, die Schulschließungen – Der neue Grundrechtereport für 2021 prangert insgesamt einen laxen Umgang von Gesetzgeber und Behörden mit den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger an. Der Grundrechte-Report ist ein gemeinsames Projekt von zehn Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen, von den Verfassern auch "Der wahre Verfassungsschutzbericht" genannt.

