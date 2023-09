Ungenutztes Potential – erster afrikanischer Klimagipfel: Von Antje Diekhans

Anmoderation: In Nairobi hat in dieser Woche der erste afrikanische Klimagipfel stattgefunden. Angereist sind dazu nicht nur Vertreter vom Kontinent, sondern aus der ganzen Welt. Sie alle haben beraten, welche Rolle Afrika beim Kampf gegen den Klimawandel spielen kann. Und das ist keine kleine, kommentiert Antje Diekhans aus Nairobi.

Es gab ein Wort, das beim Gipfel in Nairobi am meisten genutzt wurde: Potenzial. Afrika kann viel zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Der Kontinent hat hervorragende Bedingungen, um beim Ausbau erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Solarenergie und Geothermie eine führende Rolle einzunehmen.

Gleichzeitig lagern in afrikanischen Ländern etwa 40 Prozent der weltweiten Rohstoffe und Mineralien, die für den grünen Wandel wichtig sind. Und auch der allerdings umstrittene Handel mit Emissionsrechten könnte in Afrika noch ausgebaut werden. Weniger Abholzung im Regenwald – besseres Klima.

Ich finde es beeindruckend, wie es auf dem Gipfel gelungen ist, diese Botschaft an die Welt zu senden. Afrika mal einmal nicht als Kontinent der Krisen und Katastrophen. Sondern als Kontinent der Zukunft, der im Gegenteil dazu beitragen kann, die Krisen und Katastrophen auf der Welt zu lösen.

Allerdings: Damit aus dem Potenzial jetzt Realität wird, fehlt Geld. Nur rund zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien fließen auf den Kontinent. Vereinzelte Finanzierungszusagen, wie es sie auf dem Gipfel auch von Deutschland gab, werden an der Gesamtsituation nicht viel ändern. Stattdessen müssen die Finanzmärkte reformiert werden. Bisher zahlen afrikanische Staaten etwa achtmal so viel Zinsen wie die wohlhabenden europäischen Länder. Das macht viele Projekte nicht finanzierbar. Außerdem verzögern die Industrieländer, die gleichzeitig die größten Luftverschmutzer sind, eigentlich schon zugesagte Entschädigungszahlungen an den globalen Süden. Auch die Idee einer CO2-Steuer, die in der Abschlusserklärung vorgeschlagen wird, klingt nicht abwegig. Dann müsste zahlen, wer beispielsweise mit fossilen Brennstoffen handelt und die Einnahmen könnten genutzt werden, um Afrikas Potenzial zu heben.

Der Kontinent hat auf dem Gipfel vorgelegt. Jetzt muss der Rest der Welt auf dem UN-Klimagipfel Ende des Jahres nachziehen.