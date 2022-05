Ukraine-Flüchtlinge: Kinderbetreuung in Eigenregie

Flüchtlinge gründen Kinderclub ++ Hartz IV-Sanktionen fallen ++ Brief der Woche an Gerhard Schröder ++ Hängemattenhersteller in Hochstimmung

"Kinderbetreuung für Ukraine-Flüchtlinge - Ohne Ehrenamtliche kaum Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt"

Sie sind geflohen. Aus Angst vor den russischen Truppen, vor Krieg, Hunger und Zerstörung. Mehr als 700.000 Flüchtlinge sind inzwischen in Deutschland erfasst, rund 120.000 davon in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Viele Geflüchtete, darunter zahlreiche Mütter, sind bestens qualifiziert und haben damit gute Chancen, schnell einen Job zu finden. Vorausgesetzt, sie bekommen Unterstützung beim Thema Kinderbetreuung. Genau hier setzt eine ehrenamtliche Initiative in Stuttgart an, die eigens einen Kinderclub gegründet hat, um Müttern aus der Ukraine den Sprung auf den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Reporterin: Geli Hensolt. Weitere Themen der Sendung: "Schluss mit Hartz IV-Sanktionen - Freibrief für Regelverstöße?" Interview mit Prof. Ulrich Walwei vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

"Entspannen in der Hängematte - Europas Marktführer La Siesta. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Blöde Bemerkungen wegen FFP2-Maske im Büro." Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Der Altkanzler gerät wegen seiner Tätigkeit für russische Energie-konzerne und seiner Nähe zu Präsident Putin immer stärker unter Druck.Glosse von Katharina Krüger.

Sendung am Sa. , 21.5.2022 13:00 Uhr, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1