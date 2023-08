per Mail teilen

Die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der nordwestchinesischen Region Xinjiang ist gut dokumentiert. Gleichwohl verbreitet die chinesische Staatspropaganda ihr eigenes Narrativ: die Uiguren als glückliche Minderheit. Auch ausländische Diplomaten spielen bei der Verbreitung dieser Erzählung eine wichtige Rolle. Dabei wurden in den letzten Jahren nach Recherchen unabhängiger Thinktanks mehr als eine Million Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten.