"Tübinger Kitas schließen künftig früher: Was bedeutet das für berufstätige Eltern?"

Kita-Schluss am frühen Nachmittag ++ Warum will in RLP niemand mehr eine Apotheke übernehmen? ++ Arbeitszeiterfassung in den Unternehmen läuft häufig schon reibungslos

Die Tübinger Eltern sind aufgebracht: der Gemeinderat hat beschlossen, die Abholzeiten in den städtischen Kindergärten nach vorne zu verlegen. In der Praxis heißt das: nur noch 30 Kinder können ab September bis 17:30 Uhr betreut werden. Für die anderen endet der Tag in der Kita um 16:30 Uhr oder deutlich früher. Die Stadt wusste sich nicht mehr anders zu helfen, es gibt einfach zu wenige Erzieherinnen. Welche Folgen das für arbeitende Eltern hat und ob das Tübinger Modell auch in anderen Städten droht, besprechen wir mit dem Landeselternvertreter. Interview mit Claus Mellinger, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas in BW. Weitere Themen der Sendung: Rheinland-Pfalz ist Spitzenreiter beim Apothekensterben. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Wir führen schon immer Listen" - Wie Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung stehen. Beitrag von Geli Hensolt.

"Verabschiedung in Teams" und "Kollege geht respektlos mit mir um". Antworten von der SWR1-Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an CDU-Chef Friedrich Merz Als Chef oder Chefin muss man manchmal ganz schön was aushalten. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz gerade wieder gemerkt. FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann nannte ihn in einer Büttenrede einen "Flugzwerg aus dem Mittelstand." Glosse von Christoph Azone.