Todsünden im digitalen Zeitalter: Maßlosigkeit, Völlerei

Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn – die sogenannten sieben Todsünden sind weitgehend bekannt. Entdeckt hat sie mönchischer Einsiedler Namens Euagrios, der in der ägyptischen Wüste Ende des 4. Jahrhunderts lebte. Er beschrieb sieben verschiedene Dämonen, die die einkehr der Mönche gefährdete. Doch sind diese sieben Todsünden auch heute noch relevant? Gefährden sie weiterhin die Menschen in ihrem Leben, in ihrem Alltag und in der digitalen Welt? Und wenn ja, müssen wir sie dann neu interpretieren? Wir beginnen unsere Reihe „Die sieben Todsündenim digitalen Zeitalter“ mit der Völlerei oder Masslosigkeit, die sich nicht nur im übermäßigem Essen, sondern auch in einer Online-Spielsucht ausdrücken kann.