Wahlkampfthema Tariftreuegesetz - „Großer Vorteil für die Arbeitnehmer“ ++ Eis vom Bauernhof - ein Landwirt stellt um ++ Tierärztin Charlotte Willuhn stellt ihren Traumberuf vor

Eines der Schlagworte im Wahlkampf lautet „Tariftreuegesetz“. Für alle Beschäftigten, die sich das schon immer gefragt haben, klären wir das in dieser Sendung. Was bedeutet „Tariftreue“ eigentlich genau? Was wären die Vorteile der Beschäftigten von solch einem Gesetz?

Weitere Themen der Sendung:

„Großer Vorteil für die Arbeitnehmer“ Interview mit Professor Wolfgang Schröder, Universität Kassel.

Eis vom Bauernhof - Warum ein Landwirt umgerüstet hat. Reportage von Wolfgang Brauer.

Tierärztin Charlotte Willuhn lebt ihren Traumberuf. Reportage von Lena Stadler.

Hör-Tipp: „Zeig mir Deinen Job – Der Berufe-Podcast“

Katzen aufpäppeln, Kaninchenmägen entleeren, Knochenbrüche bei Hunden operieren: Tierärztin Charlotte aus Gaggenau liebt ihren abwechslungsreichen Job. Neben den Tieren muss sie sich auch um deren Besitzer*innen kümmern. Das ist manchmal die schwierigere Aufgabe. Bis zu hundert tierische Patienten kommen jeden Tag in die Kleintierklinik, in der Charlotte arbeitet. Die Tage sind lang und anstrengend. Trotzdem macht Charlotte genau das, was sie schon immer wollte.

Zeig mir Deinen Job! – Der Berufe-Podcast

SWR1 Höreraktion: Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

Wie finde ich eine gute Work-Life-Balance?

Gendergerechte Sprache im Kollegium.

SWR1 Brief der Woche an den grünen Lokalpolitiker Herbert Seidel

In einem kleinen Dorf in Niedersachsen hat der Lokalpolitiker für eine Dauerbeleuchtung der Straßenlaternen gesorgt. Natürlich aus Versehen. Aber tagsüber die Lampen brennen lassen? Und das als Grüner? Glosse von Katharina Krüger.