Tariftreue plus Energiekrise: Pflegedienste und Heime ziehen die Preise an

"Ohne Zuschüsse geht's nicht" - Pflegekosten bringen Patienten und Angehörige in Bedrängnis ++ Steigende Motivation, bei sinkenden Preisen? Caritas-Modellprojekt erprobt alternatives Vergütungssystem für Pflegedienste ++ Leckeres aus alten Brotkanten - Konstanzer Startup "Kultimativ" bekommt Nachhaltigkeits-Preis ++ Frag die Knigge Expertin

Tariftreue plus Energiekrise: Viele Pflegedienste und Heime haben die Preise erhöht

Wer in Deutschland Pflege braucht, ob stationär oder ambulant, muss dafür immer mehr selbst bezahlen. Die Betreiber von Heimen und Sozialstationen rechtfertigen das einerseits mit den hohen Energiepreisen, aber auch mit gestiegenen Personalkosten: Seit September müssen Pflegekräfte nach Tarif entlohnt werden. Für die Gewinnung neuer Fachkräfte ist das entscheidend. Doch viele Familien bringen die immer höheren Pflegekosten in existenzielle Not. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?

Wolfgang Brauer hat sich in einem Mainzer Pflegeheim umgehört.

Weitere Themen der Sendung:

Mehr Zeit für individuelle Pflege - und trotzdem nicht teurer? Ja, geht! Interview mit Rolf Steinegger Geschäftsführer der Caritas-Sozialstationen am Hochrhein.

Tonnenweise Brot vor der Tonne retten: Preisgekröntes Start-up "Kultimativ" aus Konstanz. Reportage von Friederike Fiehler.

Wie sollte ich als Berufsanfängerin in die Gehaltsverhandlung gehen? Antworten von hat Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.



SWR1 Brief der Woche an Audi-Chef Markus Duesmann

Anders als der Verband der Autoindustrie ist Duesmann ein Fan Tempolimits und autofreien Sonntagen, die er gerne für Rennrad-Touren auf der Autobahn nutzen würde. In Kombination mit dem geplanten Audi-Einstieg bei der Formel 1 ist das ein denk- aber auch merkwürdig zweispuriger Ansatz. Glosse von Anno Wilhelm.