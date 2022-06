per Mail teilen

Ex-Stewardess und Ex-GSG 9-Mann

Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und die Befreiung der Geiseln durch die GSG 9 vor ziemlich genau 40 Jahren, kaum ein Ereignis hat sich tiefer ins nationale Bewusstsein gebrannt. Es war der Höhepunkt des RAF-Terrorjahrs 1977, endend mit den Selbstmorden von Stammheim und der Schleyer-Ermordung. Was damals an Bord der Landshut passierte, wie groß die Verzweiflung der Passagiere war, wie professionell die GSG 9 ihren Job machte, darüber reden wir mit der damaligen Landshut-Stewardess Gabriele von Lutzau und dem ehemaligen GSG 9-Mann Dieter Fox, der an der Befreiungsaktion beteiligt war.