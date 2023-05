Houma Kustermann ist Zahnärztin und Oralchirurgin in Rottweil. Sie hilft mit ihrem deutsch-kamerunischen Verein Hamami Menschen mit Gesichtsfehlbildungen im Kamerun.

Hilfe für Menschen mit Lippen-Kiefer-und Gaumenspalten

Houma Kustermann ist Zahnärztin und Oralchirurgin in Rottweil. Dort leitet sie eine Kinderzahnarztpraxis. Sie gründete mit anderen Ärzten und Privatpersonen den deutsch-kamerunischen Verein Hamami. Dessen Ziel ist es, Menschen mit Lippen-Kiefer-und Gaumenspalten und angeborenen Gesichtsfehlbildungen zu helfen. Zwei Mal pro Jahr reist ein Team aus Ärzten, medizinischem Personal und Therapeuten für 14 Tage nach Kamerun, um Betroffene zu behandeln.

Verein Hamami – Schenk ein Lächeln

Der Begriff Hamami ist Gbaya, die Muttersprache von Zahnärztin Houma Kustermann. Das Ziel des Vereins ist es, kostenfreie OPs und Hilfsangebote im Kamerun anzubieten. 2023 hat der Verein nach eigenen Angaben bereits 63 Menschen helfen können.

Kamerun: Hilfe dringend benötigt

Houma Kustermann wurde selbst in Kamerun geboren. Dank ihrer Großmutter erhielt sie eine Schulausbildung und studierte in Ulm Zahnmedizin. Schon während ihres Studiums war sie in einer Hilfsorganisation tätig, die in Kamerun Spaltoperationen durchführt. Da dieser Verein nur Spaltoperationen bei Kindern durchführen durfte, gründete Houma Kustermann Hamami.

Hilfe für Daniel in Tübingen

Daniel ist ein kleiner Junge aus Kamerun, der am Hals eine große Geschwulst hat. Aktuell wird er in der Uniklinik Tübingen behandelt. Houma Kustermann hat sich dafür eingesetzt und kann berichten, wie es im aktuell geht.

Über ihre Einsätze in Kamerun und über ihren Lebensweg berichtet Houma Kustermann in SWR1 Leute.