Prof. Dr. Michael Saller ist ein Lügendetektor auf zwei Beinen. Als Ex-Ermittler beim Bundeskartellamt kennt er alle Tricks, um Lügen zu entlarven und Infos zu gewinnen.

Lügen als kognitive Meisterleistung

Michael Saller hat schon vielen geschickten Lügnern gegenübergesessen. Gerade wenn es um Preisabsprachen und Ausschreibungskartelle geht, sind oft kluge Menschen die Strippenzieher, die nicht leicht zu überführen sind. Doch mit der richtigen Fragetechnik kann auch das gelingen. Das Gute daran: Egal ob beim Beziehungsgespräch in der Partnerschaft oder beim Autokauf: Diese Techniken lassen sich auch in anderen Bereichen des Lebens anwenden.

Wie kann man Lügen erkennen?

Dass Lügner einem beim Schwindeln nicht in die Augen schauen oder sich an der Nase anfassen, hält Saller für Humbug. Vielmehr gibt es andere Kriterien, die helfen können, Lügen zu entlarven. Wenn Menschen ihre Geschichte nur chronologisch wiedergeben können, wenig emotional erzählen, weil sie damit beschäftigt sind, die Fakten ihrer Geschichte in eine Reihenfolge zu bringen, können das Hinweise sein. Letztlich gilt aber immer: Im Zweifel für den Angeklagten.

Lügen muss nicht sein - bis auf wenige Ausnahmen

Prof. Dr. Michael Saller unterrichtet Wirtschaftsrecht an der Ernst-Abbe-University of Applied Sciences in Jena sowie Special Counsel bei einer führenden deutschen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt. Er lehrt zudem regelmäßig an der Frankfurt School of Finance sowie der ADG Business School Montabaur. Lange Zeit arbeitete er als Ermittler beim Bundeskartellamt und führte in dieser Funktion Dutzende Interviews in Kartellfällen. Seine Kenntnisse und Expertise im Bereich der Vernehmung verfeinerte er durch die Zusammenarbeit mit mehreren Polizeischulen. Anschließend leitete er als Senior Expert und Teamleiter bei der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris Projekte in Rumänien, Mexiko und in zehn asiatischen Staaten und nutzte dabei die Vernehmungstechniken intensiv zur Gesprächs- und Verhandlungsführung.