So werden unsere Ressourcen Wasser, Boden und Rohstoffe für Profite genutzt

Uwe Ritzer wurde für seine Arbeit als Wirtschaftsjournalist ausgezeichnet. Und er schreibt darüber, wie unsere Ressourcen ausgenutzt werden, um Profite zu erwirtschaften.

Wer heute Wasser, Böden und Rohstoffe zu Profiten macht, entscheidet über unsere Zukunft. Natürliche Ressourcen, die uns allen gehören, werden von Einzelnen längst zu Geschäften gemacht. Und wer heute noch glaubt, die Umwelt allein mit Verboten für den Otto Normalverbraucher retten zu können, verschließt willentlich die Augen vor denen, die sie in Wirklichkeit den eigenen Interessen opfern. So beschreibt es Uwe Ritzer in seinem neuen Buch "Der Ausverkauf", das sich wie ein Wirtschaftsthriller liest.

Ausgezeichneter Wirtschaftsjournalist über gewaltige Profite durch Allgemeingüter

Der SZ-Wirtschaftsjournalist zeigt, wie sich einige wenige an Allgemeingütern vergreifen und damit gewaltige Profite erwirtschaften. Kaum jemand stellt sich ihnen in den Weg. Die Politik arrangiert sich, lässt sie in Ruhe oder verdrängt das Problem. Uwe Ritzer wurde u.a. bekannt für seine Berichte über krumme Geschäfte in der Energiewirtschaft und die Enthüllung des ADAC-Manipulationsskandals. 2023 wurde Uwe Ritzer als Wirtschaftsjournalist des Jahres in der Kategorie Verbraucher/Finanzen ausgezeichnet.