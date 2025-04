Wie uns Arbeit glücklich machen kann oder wann wir den Job wechseln sollten, verrät Prof. Claas Lahmann. Er hat Tipps für ein gesundes Arbeitsumfeld und schwierige Arbeitssituationen.

Wie macht Arbeit glücklich?

Einen Großteil unserer Zeit im Erwachsenenleben verbringen wir im Büro, im Betrieb oder der Behörde, also auf der Arbeit. Aber gehen wir auch wirklich gerne dahin und sind zufrieden mit unserem Job und dem dazugehörigen Arbeitsumfeld? Viele würden diese Frage sicher mit "Nein" beantworten.

Was wir für ein gesundes Arbeitsumfeld brauchen und wie man seinen Arbeitsalltag dauerhaft verbessern kann, damit beschäftigt sich Prof. Claas Lahmann. Seit 2016 ist der Arzt Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Er ist ärztlicher Psychotherapeut und bietet als Executive Coach Workshops zu den Themen gesunde Führung, Resilienz und Change-Management an. Und er sagt: Seine Werkzeuge aus dem klinischen Alltag lassen sich auch erfolgreich in die Arbeitswelt übertragen.

Rohwohlt Verlag Wie Arbeit glücklich macht und wann man darüber nachdenken sollte, den Job zu wechseln Autor: Prof. Dr. Claas Lahmann und Kerstin Kropac Verlag: Rowohlt ISBN: 978-3-499-01526-7

Love it, change it or leave it!

Wie wir schwierige Arbeitssituationen meistern können und im Zweifel auch den Mut finden, eine unglückliche Situation zu verändern – unter anderem darüber sprechen wir mit Prof. Claas Lahmann auf der Bühne im Universitätsklinikum Freiburg.

Tickets für SWR1 Leute live in Freiburg

Wollt ihr bei der Aufzeichnung der SWR1 Leute-Sendung mit Prof. Claas Lahmann am 6. Mai 2025 dabei sein? Dann schreibt euren Namen und den Grund, warum ihr dabei sein wollt einfach direkt ins SWR1 Studio und bewerbt euch für Tickets! Viel Glück!