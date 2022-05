Er steht an der Spitze der größten deutschen gesetzlichen Krankenkasse

Dr. Jens Baas kommt aus Aalen im Ostalbkreis und leitet seit rund 10 Jahren die größte deutsche gesetzliche Krankenkasse. Kein einfacher Job in Zeiten leerer Kassen.

Nele Martensen

Jens Baas entschied sich nach dem Medizinstudium in die Unternehmensberatung zu gehen. Zunächst im Finanzwesen und in der Automobilindustrie, später vor allem im Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie. Seit rund zehn Jahren ist er nun der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse TK. Sie ist mit über 10 Millionen Versicherten die größte deutsche Krankenkasse.

Wie soll sich das Gesundheitssystem finanzieren

Die Herausforderungen werden für Jens Baas in diesem Job nicht weniger. Corona und Ukraine-Krieg kosten viel Geld. Die gesetzlichen Krankenversicherungen beispielsweise erwarten für 2023 ein Rekorddefizit von 17 Milliarden Euro.

Die Zukunft des Gesundheitswesens

Jens Baas kommt aus Aalen, studierte Medizin in Heidelberg und in den USA. In SWR1 Leute spricht er über das deutsche Gesundheitssystem und wie wir es schaffen das System auch in Zukunft auf stabile Beine zu stellen.