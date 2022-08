per Mail teilen

Amy Neumann-Volmer ist Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Seit mehr als 28 Jahren betreibt die Allgemeinärztin eine Praxis in Amtzell im Allgäu und war selbst mehrmals in Krisengebieten.

Einsatz in Krisengebieten

Für Ärzte ohne Grenzen war Amy Neumann-Volmer u.a. in der Zentralafrikanischen Republik, Haiti und der Demokratischen Republik Kongo.

In einem Flüchtlingslager in Kenia hat sie gegen eine Masern-Epedemie gekämpft. Es habe sie nachhaltig geprägt, zu sehen, wie junge Menschen an Masern erkranken und auch daran sterben, sagt sie. Es mache wütend, schlaflos und traurig, vor allem, wenn man weiß, dass eine Impfung es hätte verhindern können.

»Unser Ziel ist Leben zu retten und Leid zu lindern.«

Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Seit 2019 ist Amy Neumann-Volmer Präsidentin der humnaitären Organisation. In dieser Funktion steht sie auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in ständigem Kontakt, die aktuell im Kriegsgebiet in der Ukraine ärztliche Hilfe leisten.

»Wir helfen Menschen in Not, ohne zu schauen, welche Herkunft, Religion oder politische Meinung sie haben.«