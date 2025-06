per Mail teilen

Markus C. Müller hatte alles: Als Europachef von Blackberry verdiente er viel Geld, jettete um die Welt, war für 4000 Mitarbeiter verantwortlich, bekam Anerkennung. Doch was ihm fehlte, war ein tieferer Sinn. Markus C. Müller schmiss alles hin und erfand sich nochmal neu. Heute hilft er Sterbenden und ihren Angehörigen.