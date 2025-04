Volker Hoffmann ist 81 und unterrichtet immer noch Mathematik, Physik, Informatik und Astronomie. Wir sprechen mit ihm darüber, was ihn am Job des Lehrers so fasziniert.

SWR Seit 1969 unterrichtet Volker Hoffmann Kinder in den Fächern Mathematik, Physik, Informatik oder Astronomie. Also seit fast 60 Jahren. Damit ist er ganz sicher ein Rekordlehrer. Selbst im längst erreichten Rentenalter steht der 81-Jährige sechs Stunden in der Woche noch in Unterrichtsräumen. Ich muss nicht auf den Malediven Urlaub machen. Da gebe ich lieber eine Stunde Mathe. Liebe zum Job Der Mann liebt seinen Job. Volker Hoffmann liebt es, Mädchen und Jungen schlauer zu machen und auf das Leben nach der Schulzeit vorzubereiten. Die Begeisterung, die Liebe zu den Naturwissenschaften ist noch da! Ich gehe mit Freude morgens in die Schule. Sein erster Abiturjahrgang feiert in diesem Jahr sein unglaubliches 50. Jubiläum. Mit Volker Hoffmann. Ein Ende als Lehrer ist für ihn noch nicht in Sicht.