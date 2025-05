Der VfB Stuttgart zwischen enttäuschter Saison und dem nächsten Titel

In dieser Saison noch in der Champions League gegen Paris Saint Germain, Real Madrid oder Juventus Turin, muss der VfB Stuttgart schon den DfB-Pokal gewinnen, um in der kommenden Saison ebenfalls international Fußball zu spielen. Von dem Spiel in Berlin gegen Bielefeld hängt eine Menge ab – sportlich und wirtschaftlich. Schließlich ist der Bundesligist mit rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein mittelständiges Unternehmen.

Kindheitstraum: Fußballer

Chef vom Ganzen ist Vorstandschef Alexander Wehrle. Sein Vertrag wurde zuletzt bis 2030 verlängert. Als Kind der Region aus Bietigheim-Bissingen hatte er eigentlich den Kinderwunsch Profifußballer zu werden.

Was sagen die Fans?

Jetzt ist er trotzdem nah dran an seinem Sport. Auch wenn er jetzt eher zu den Anzugträgern im Verein gehört, kann es passieren, dass Alexander Wehrle vor einem Spiel auch schon mal ein paar Bier mit den VfB-Fans trinkt.