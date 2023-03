Schule in Mannheim: SchulZimmer hilft beim Schulabschluss

per Mail teilen

Ute Schnebel kämpft mit ihrem Projekt "Das andere SchulZimmer" darum, jungen Menschen aus sozialen Brennpunkten einen Schulabschluss zu ermöglichen.

privat

»Für unsere Absolvent:innen ist ein Schulabschluss etwas ganz Besonderes.«

Ute Schnebel ist Gründerin und Geschäftsführer von "Das andere SchulZimmer" in Mannheim. Im Brennpunkt Neckarstadt-West unterstützt ein zehnköpfiges Lehrerteam Jugendliche und Erwachsene aus unterschiedlichen Kulturen, die aus dem Schulsystem herausgefallen sind. In Mannheim brechen laut einer Statistik rund zehn Prozent aller Schüler vorzeitig die Schule ab. Hier heißt Schulabschluss das gemeinsame Ziel.

Herausforderung Schule: Kampf um Schulabschluss

Zudem erhalten die Absolvent:innen Hilfe, um ihre eigenen Lebens- und Berufsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Auch Mädchen und Jungen, die an ihrer Schule zu scheitern drohen, erhalten Unterstützung, um ihren Abschluss zu schaffen. In der Regel treffen sich die Schüler fünf Mal wöchentlich von 15 bis 18 Uhr und werden dort von einem zehnköpfigen Lehrerteam auf die finalen Prüfungen vorbereitet. Das Lehrerteam aus Lehramtsstudierenden oder Lehrer:innen im Ruhestand ist ehrenamtlich aktiv. Das Projekt wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wie dem Deutschen Engagementpreis. Seit Februar ist Das andere SchulZimmer Träger der freien Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendbildung in Mannheim.