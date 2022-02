privat

Sein Name steht für besondere Erlebnisse

Jochen Schweizer stammt aus Ettlingen, reiste mit dem Motorrad durch Afrika, war als Extremsportler und Stuntman aktiv. 1985 sattelte er um, gründete eine eigene Firma und wurde einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands: mit dem Versprechen, seinen Kunden Erlebnisse zu verschaffen, "an die sie sich ein Leben lang erinnern".

Vom Actionfilm in die einsame Wildnis

Er selbst absolvierte den ersten dokumentierten großen Bungeesprung der Kinogeschichte - in “Fire, Ice and Dynamite” von Willy Bogner junior. Wie er vom Bungeejumping zur international erfolgreichen Erlebnisvermarktung kam und wie eine stürmische Nacht in einer einsamen Holzhütte in den Wäldern Norwegens sein Leben veränderte, das verrät Jochen Schweizer in SWR1 Leute.

»Wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist das nicht dein Weg. Dein eigener Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst.«