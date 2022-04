Geboren in Tokyo, aufgewachsen in Heidelberg und Paris in einer Diplomatenfamilie, widmete sich Ulrich Wickert schnell dem Journalismus. Er wurde Korrespondent in Washington, Paris und New York und moderierte schließlich 15 Jahre lang die "Tagesthemen". Inzwischen hat er über 20 Bücher veröffentlicht, darunter fünf Krimis mit dem Pariser Richter Ricou.