Bewertet Putin und die Kreml-Politik in schwierigen und turbulenten Zeiten.

Der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny, die Proteste im Osten Russlands gegen Putin, der Fall Lukaschenko und die Angst vor weissrussischen Verhältnissen. Russland und sein ewiger Präsident erleben turbulente und schwierige Zeiten. Und kaum jemand kann das so gut einordnen wie Udo Lielischkies. Lielischkies war viele Jahre ARD-Korrespondent und Studioleiter in Moskau. Er hat lange in Russland gelebt. Und er hat für seine kritische Berichterstattung viele Preise und Auszeichnungen bekommen.

Droemer HC Im Schatten des Kreml Unterwegs in Putins Russland Autor Udo Lielischkies Verlag: Droemer HC ISBN: 978-3426277744

Am 15. Oktober 2019 war Udo Lielischkies zu Gast in SWR1 Leute: