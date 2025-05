Vom Postbeamten zur Legende: Das steckt hinter Emil Steinberger

Als "Emil" und durch "Die Schweizermacher" wurde Emil Steinberger berühmt. Auch heute bringt er mit 92 Jahren ganze Generationen zum Lachen. Bald kommt sein Leben ins Kino.

Spätestens seit den 70er Jahren gehört Emil Steinberger fest zur Spitze des deutschsprachigen Kabaretts. Sein Humor und seine Sprache prägten Generationen. Auch heute noch: Mit über 90 Jahren ist der Mann weiterhin voll aktiv. Jetzt erscheint mit "Typisch Emil" ein Film über sein Leben, eine Hommage an den Künstler und Menschen, dessen Leben nicht nur von Erfolgen geprägt war.

1933 in Luzern geboren, absolvierte Steinberger eine Lehre als Postbeamter und eine Ausbildung zum Grafiker. Er feierte erste Bühnenerfolge am Kleintheater Luzern, das Steinberger auch mitbegründete und später leitete. Er gilt als Mitbegründer beim Neustart des Circus Roncalli und fungierte dort zudem als Regisseur. Vorher hatte er selbst beim Circus Knie in der Manege gestanden. Er war Sprecher von Kinderhörspielen und Werbespots. Eine Zeit lang machte er sich rar und zog nach New York, ist aber seit 25 Jahren wieder auf der Bühne zurück und hat einige Bücher veröffentlicht.