Als Chief Executive Officer (CEO) & Geschäftsführende Direktorin steht sie an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens aus Baden-Württemberg mit rund 9.000 Mitarbeitern und zuletzt 566 Millionen Euro Umsatz. Sie gehört zu den Spitzenfrauen in der baden-württembergischen Wirtschaft. Und von denen gibt es immer noch viel zu wenige. Dabei blickt die IT-Expertin auf eine lange Karriere in unterschiedlichen Unternehmen und Funktionen zurück. In ihrem aktuellen Unternehmen ist sie seit über 15 Jahren und steht dort für Offenheit und Innovation. Mit ihrem Weg ist sie Vorbild für andere Frauen in der Wirtschaft. Dennoch spricht sie sich strikt gegen eine Frauenquote in Spitzenpositionen aus, bezeichnete diese in der Süddeutschen Zeitung sogar als "intellektuelle Beleidigung". Über ihren Weg nach oben, die Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten, die sie meistern musste und ihre Vision für mehr Frauen an der Spitze der Wirtschaft sprechen wir mit ihr in SWR1 Leute.

