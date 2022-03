Tinnitus: nicht nur unangenehm, sondern extrem belastend. Immer mehr Menschen haben Pfeifen und Geräusche im Ohr als Dauerbegleiter: die Zahl der Neuerkrankungen steigt jährlich um 270.000.

Stress gilt als eine Ursache für Tinnitus

Beginnt es im Ohr zu pfeifen, ist es wichtig, individuell nach möglichen Ursachen zu suchen, sagt Prof. Dr. Serena Preyer. Gab es beispielsweise eine extreme Stresssituation? Gibt es die Neigung zu Verspannungen im Bereich der Halswirbelsäule? Wird stark mit den Zähnen geknirscht?

5 Tipps bei Tinnitus

Viele Ohrgeräusche gehen von selbst wieder weg. Man kann daher durchaus 1-3 Tage abwarten. Bleibt das Geräusch bestehen, sollte man zum HNO-Arzt gehen. Es gibt verschiedene Formen des Tinnitus: es kann ein Rauschen sein, ein einzelner Ton oder auch mehrere Töne. Andere Krankheitsursachen, die ebenfalls ein Pfeifen im Ohr auslösen können, sollten ausgeschlossen werden. Dafür bedarf es einer gründlichen Diagnostik. Wichtig: versuchen Sie "cool" zu bleiben. Wenn Sie akzeptieren können, dass es pfeift, ohne Ihre komplette Aufmerksamkeit darauf zu richten, gelingt es besser damit umzugehen, ohne dass das Ohrgeräusch Ihr Leben dominiert. Machen Sie Dinge, die Sie entspannen und die Sie gerne machen. Das kann vom Spaziergang über gutes Essen, Blumen und Sport alles sein, was Ihnen guttut. Sport kann zusätzlich auch gegen muskuläre Verspannungen helfen.

Tinnitus nach Covid-19-Erkrankung?

Auch über mögliche Zusammenhänge zwischen Covid-19 und verschiedenen Ohrenleiden berichten Ärzte. Prof. Dr. Serena Preyer ist renommierte Spezialistin für Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde. Sie ist Klinikdirektorin an den ViDia Kliniken in Karlsruhe, in denen Anfang des Jahres das größte HNO-Zentrum Süddeutschlands entstand.

Patient:innen aus der Region und ganz Deutschland wenden sich mit Hörproblemen an die Karlsruher Klinik. Prof. Dr. Preyer absolvierte mehrere Forschungs- und Studienaufenthalte u.a. in Schweden, England und den USA. Mit ihren Zusatzausbildungen in Allergologie, plastischer Chirurgie und spezieller Hals-Nasen-Ohrenchirurgie ist die Chefärztin immer wieder als Fachgutachterin gefragt. Über Erkrankungen rund um Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde berichtet Prof. Dr. Serena Preyer in SWR1 Leute.