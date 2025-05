Tina Rupprecht: Das macht Deutschlands beste Boxerin so erfolgreich

per Mail teilen

Sie ist besser als Max Schmeling, Sven Ottke, Rene Weller oder Henry Maske. So erfolgreich boxte noch niemand in Deutschland. Tina Rupprecht ist Weltmeisterin in allen vier Verbänden. Ihren bislang letzten WM-Gürtel holte sich die Augsburgerin im vergangenen Monat gegen die Japanerin Sumire Yamanaka.

Nach dem Sieg in den Urlaub

"Ich bin ehrlich gesagt überwältigt, ich kann es noch gar nicht realisieren", war Tina Rupprecht gleich nach ihrem Sieg von sich selbst beeindruckt. Mittlerweile sind ein paar Wochen vergangen. Ein erholsamer Kurzurlaub liegt hinter der Ausnahmesportlerin und der Alltag hat Tina Rupprecht zurück.

Vom Boxring in den Schrebergarten

Das heißt auch, dass sich die 32-Jährige auch wieder um ihren Schrebergarten kümmern kann. Die Gurken sind dort ihr ärgster Gegner. "Die sind bei mir noch nie etwas geworden."

Sie kann auch Lehrerin

Jeden Mittwoch ist Tina Rupprecht auch weiterhin als Lehrerin im Einsatz. Die Realschule Zusmarshausen änderte kurzerhand nach dem vergangenen Erfolg ihren Namen in Tiny-Tina-Realschule. Die 153 cm große Rupprecht unterrichtet aktuell eine fünfte und siebte Klasse - natürlich im Fach Sport.