Thorsten Frei: CDU-Spitzenkandidat aus Baden-Württemberg

Vor der Bundestagswahl 2025 sind die Spitzenkandidat:innen aus Baden-Württemberg in SWR1 Leute. Wir sprechen mit Thorsten Frei, CDU .

Am 23. Februar wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Es ist eine vorgezogene Neuwahl, nach dem Bruch der Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP im November 2024 und der Auflösung des Deutschen Bundestages durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 27. Dezember 2024.

Vor der Wahl: Spitzenpolitiker:innen in SWR1 Leute

Vor der Wahl sind in SWR1 Leute Spitzenpolitiker:innen zu Gast. Die Spitzen der Landesliste Baden-Württemberg von SPD, AfD, FDP, CDU und Bündnis90/Die Grünen sprechen bei uns über die Themen Wirtschaft, Sozialpolitik, Migration, innere Sicherheit und Außenpolitik.

Für die Christlich Demokratische Union (CDU) ist Thorsten Frei in SWR1 Leute. Der Spitzenkandidat der CDU-Landesliste Baden-Württemberg und Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag kommt aus Bad Säckingen und lebt mit seiner Familie in Donaueschingen. Hier war er von 2004 bis 2013 Oberbürgermeister.

Thorsten Frei: Vom Oberbürgermeister zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer

Im Bundestag sitzt er für seinen Wahlkreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal. Frei gilt als enger Vertrauter und als rechte Hand von Parteichef Friedrich Merz. Und als innenpolitischer Hardliner. So verteidigte er den CDU-Antrag im Bundestag zur Migrationspolitik vom 29. Januar, der nur durch Stimmen der AfD eine Mehrheit im Parlament finden konnte und von vielen als Tabubruch empfunden wird.

Thorsten Frei hat sich zu einer führenden Stimme der CDU entwickelt und schärft deren Profil seit Jahren mit. Die CDU strebt an, mit Friedrich Merz den nächsten Bundeskanzler zu stellen, programmatisch will sie sich von der Ära der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel lösen. Sie fordert eine rigidere Migrationspolitik, will das Bürgergeld durch eine Grundsicherung ersetzen, die Unternehmenssteuer und Einkommensteuer senken und Energiekosten senken.

Die Schuldenbremse soll dabei unangetastet bleiben, was Fragen nach einer seriösen Finanzierbarkeit vor allem der Steuersenkungen aufkommen lässt. Hinzu kommt die komplexe Frage nach möglichen Koalitionen, sollte die CDU wie in aktuellen Umfragen als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgehen.