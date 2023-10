per Mail teilen

Dr. Thomas Strohschneider sieht unser Gesundheitssystem gefährdet. Hilft die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach und was bedeutet sie für Patient:innen und Personal?

Krankenhäuser in Deutschland und Europa sind längst zum Spekulationsobjekt international agierender, privater Klinikkonzerne geworden.

Acht Jahre lang war Dr. Thomas Strohschneider Chefarzt einer privatwirtschaftlich geführten, gefäßchirurgischen Klinik in Stuttgart und aktiv in der Katastrophenhilfe in verschiedenen afrikanischen Ländern. Kurz: Ein engagierter Arzt.

Ökonomisierte Medizin

Der Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie schöpft auch aus seinen eigenen Erfahrungen, wenn er über das Gesundheitssystem in Deutschland spricht. Und genau das sieht Dr. Thomas Strohschneider schon seit langem durch die fortschreitende Ökonomisierung gefährdet.

Oberärztin warnt: "Schockierende Zustände in unseren Krankenhäusern"

Die großen Probleme im Gesundheitssystem

Die Verteilung der Gelder und die Kosten unseres Gesundheitssystems sind in der Politik seit langem hochstrittige und ungelöste Themen. Immer wieder blieben Ansätze unterschiedlichster Regierungen ohne entscheidenden Erfolg. Und das, obwohl Deutschland als eines der reichsten Länder auch eines der weltweit teuersten Gesundheitssysteme unterhält.

Krankenhausreform: was plant Gesundheitsminister Lauterbach?

Immer wieder stehen sich beim Thema Gesundheitswesen Politik-, Berufs- und Lobbyverbände mit komplett gegensätzlichen Positionen gegenüber. Eine nachhaltige Reform lässt weiterhin auf sich warten. Aktuell wird natürlich auch über die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorangetriebene Krankenhausreform heftig diskutiert.

Auch wir wollen darüber mit Thomas Strohschneider sprechen, aber auch thematisieren, wie sich eine zunehmend ökonomisierte Medizin auf Patient:innen, Angehörige und medizinisches Personal auswirkt - in SWR1 Leute.