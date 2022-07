per Mail teilen

Blickt auf ein turbulentes 2020 zurück und beantwortet die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer

Wer als Minister für die Innere Sicherheit zuständig und verantwortlich ist, hat in diesen außergewöhnlich turbulenten Zeiten viel zu tun. Wie umgehen mit Corona-Leugnern und Quarantäne-Verweigerern? Wie die aktuelle Bedrohungslage durch Islamisten und Neonazis einschätzen? Welche Strategien entwickeln gegen die Feinde einer freien Gesellschaft? Der CDU-Politiker Thomas Strobl ist seit fast fünf Jahren in der grün-schwarzen Koalition baden-württembergischer Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er zu Gast in SWR1 Leute und beantwortet auch die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer.