Thomas Kielinger | Adelsexperte

Queen Elizabeth II. ist eine Ikone. Die inzwischen 95-jährige ist nicht nur Chefin des bekanntesten Königshauses der Welt, sondern auch Staatsoberhaupt in den 16 Ländern des Commonwealth auf dem gesamten Globus. Sie ist die Königin mit der längsten Regierungszeit in der britischen Geschichte. Am 6. Februar feiert sie ihr 70. Thronjubiläum, zum ersten Mal ohne ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Zuletzt wurde sie von vielen familiären Krisen schwer getroffen. Der Journalist und Autor Thomas Kielinger war lange Jahre Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ in Londo. Er kennt das britische Königshaus aus der Nähe und hat zum Jubiläum eine Biografie über Queen Elizabeth II. geschrieben. Mit ihm sprechen wir in SWR1 Leute über die jüngsten Krisen der Windsors und lassen 70 Jahre Regentschaft der Queen noch einmal Revue passieren.

Moderation: Nabil Atassi