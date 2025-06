Die "Huberbuam": Der schmale Grat zwischen Bergliebe und Wahnsinn

"Jeder Moment kann dein letzter sein"

Thomas Huber hat gelernt, dass das "Jetzt" alles bestimmt. Das "Jetzt" sagt ihn in jedem Moment, wie weit und wie hoch ihn jeder seiner Schritte führen wird. Denn: "jeder Moment kann dein letzter sein" – dieses Bewusstsein ist für ihn als Extrembergsteiger immer vorhanden.

Die Huberbuam: Thomas und sein Bruder sind Bergsteiger Legenden

Gemeinsam mit seinem Bruder Alexander bildet Thomas Huber das erfolgreiche deutsche Kletterduo die "Huberbuam" . Die beiden sind in der Bergsteigerszene fast schon Legende. Sie beherrschen das Klettern im sogenannten XI. Grad, an den sich weltweit nur ein paar Dutzend Extremkletterer wagen. Über ihre alpinistischen Meilensteine erschienen mehrere Dokumentarfilme, u.a. "Am Limit".

Thomas Huber wurde für seine Leistungen auch mit dem "Oscar" für Extrembergsteiger ausgezeichnet: dem "Piolet d'Or" (Goldener Eispickel).

Extrembergsteiger Thomas Huber im Jahr 2001 in 6920 m Höhe auf dem Gipfel des Ogre III im pakistanischen Karakorum. Übersetzt bedeutet Ogre "Der Menschenfresser". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

So gefährlich sind die extremen Klettertouren von Thomas Huber

Bei Filmaufnahmen stürzte Thomas im Juli 2016 an einer Felswand in der Nähe von Berchtesgaden sechzehn Meter in die Tiefe und erlitt eine Schädelfraktur, bevor er im August 2016 zu einer Expedition aufbrach. Über sein wildes Leben hat er im Buch "In den Bergen ist Freiheit" geschrieben.