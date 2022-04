Ob Hochhäuser, Stadien, Fassaden oder Sonderkonstruktionen: Die Werke des Bauingenieurs und Architekten Werner Sobek sind einzigartig. Er entwarf das Mercedes-Benz-Museum und das Kunstmuseum in Stuttgart, die Glasfassaden des Sony-Center in Berlin, die Stahlkonstruktion des Flughafens von Bangkok, den Altar für den Besuch von Papst Benedikt XVI. 2011 in Freiburg oder den Thyssen-Krupp Aufzugstestturm in Rottweil. Leichtbau und Transparenz spielen in seiner Arbeit eine große Rolle. Er erschuf das erste Aktivhaus der Welt, nach dem Prinzip: "Triple Zero". Das Haus benötigt "null" Energie, da es selbst Energie erzeugt; produziert "null" CO2 Ausstoß und hinterlässt beim Rückbau "null" Abfall. Werner Sobek leitet das Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart. Seine Firmengruppe mit mehr als 300 Mitarbeitern ist weltweit von Buenos Aires, Dubai, Istanbul, London, Moskau bis New York vertreten. mehr...