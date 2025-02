Rheinland-Pfalz wählt: Backstage mit Tanja Machalet (SPD)

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische SPD-Spitzenkandidatin Tanja Machalet hält eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD nach der Bundestagswahl für möglich. Es besteht die Gefahr, dass es eine ähnliche Situation wie in Österreich gibt, sagt sie, "wo dann eben auch die CDU doch mit der AfD kooperiert - in welcher Form auch immer - Minderheitsregierung oder Koalition", sagte Machalet.

In Österreich haben die in Teilen rechtextreme FPÖ und die konservative ÖVP vor drei Wochen Koalitionsverhandlungen unter Führung der FPÖ begonnen. Vorwürfe von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, die SPD habe sich Verhandlungen über den Gesetzentwurf zu einer schärferen Migrationspolitik verweigert, weist Machalet zurück. "Wenn man verhandeln will, muss man das auf Augenhöhe tun.“

Politik Backstage

SWR1 RP Moderatorin Claudia Deeg und Frederik Merx von SWR Aktuell treffen sich vor der Bundestagswahl 2025 mit den Spitzenkandidat*innen der im Bundestag vertretenen Parteien aus Rheinland-Pfalz. Aus intensiven Gesprächen über den Wahlkampf, die Parteiprogramme und nicht zuletzt über den Menschen "hinter" der politischen Rolle wird so "Politik Backstage".