Maks Richter

Lieber das Musical "Cats" als Eishockey

Wie bei wohl fast jedem Kind in Kanada war es auch bei Eric Gauthier zunächst Eishockey. Doch nachdem er das Musical "Cats" gesehen hatte, war ihm sein Weg klar: er wollte tanzen. Nach der klassischen Ballett-Ausbildung und ersten Engagements in seiner Heimat, kam er als Solo-Tänzer ans Stuttgarter Ballett, wurde Publikumsliebling und blieb in der Stadt.

Vom Stuttgarter Ballett zur eigenen Compagnie

Nach zunächst eigenen Choreografien baute er dann die Gauthier Dance Compagnie auf und hat mit ihr auch weltweit Erfolg. Aber Tanzen ist nicht alles. Da Eric Gauthier Musik und Gesang studiert hat, probierte er sich auch in diesen Bereichen aus. Mit Gitarre und kleiner Band veröffentlichte er zwei Alben. Und auch als Schauspieler war er bereits im Einsatz. Eric Gauthier – ein echter Alleskönner.

Eric Gauthiers Motto: "Tanz für alle!"

Und: Eric Gauthier ist nicht nur ein Alleskönner, sondern auch ein "jeden Integrierer". Oder wie sonst will man diesen tanzenden Hansdampf in allen Gassen bezeichnen, der auf der Stuttgarter Königstraße hunderte Menschen mit einem Flashmob zum Tanzen bringt oder sich mit Tanzvideos wie seiner Corona-Pandemie-Aktion #Wohnzimmerballett auch an Kinder wendet:

2015 wurde Eric Gauthier für sein soziales Engagement mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Filmdokumentation: "Dancing Beyond"