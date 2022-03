Wohin führt der Krieg in der Ukraine?

"Ich bin erschüttert“ – sagt die Journalistin Golineh Atai über den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Von 2013 bis 2018 war sie für die ARD als Korrespondentin in Moskau. In die Zeit fällt auch die Maidan Revolution in Kiew und die Besetzung der Krim durch russische Einheiten. mehr...