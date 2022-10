Der Medizin-Nobelpreis 2022 ist an den in Leipzig tätigen schwedischen Evolutionsbiologen Svante Pääbo gegangen - für seine Forschungen zur menschlichen Evolution. Und wer denkt, das verstehe ich ohnehin nicht, was Pääbo genau macht, der sollte in diesen Podcast reinhören. Svante Pääbo war nämlich 2014 bei SWR1-Leute und hat mit Claudia Deeg über seine Forschung und über sein Leben gesprochen - und zwar absolut verständlich.