per Mail teilen

privat

Erbschaftssteuer: Ist Erben ungerecht?

Marlene Engelhorn lebt in Wien und studiert dort Germanistik. Sie kommt aus einer außerordentlich wohlhabenden Familie. Das bedeutet konkret: Marlene Engelhorn wird, wenn ihre Großmutter stirbt, eine zweistellige Millionensumme erben. Das findet sie außerordentlich ungerecht.

Marlene Engelhorn fordert höhere Steuern für Erben

Mindestens 90 Prozent ihres ererbten Geldes möchte sie abgeben. Dazu hat sie die Initiative "Tax me now" gegründet, in der sie ihr Anliegen öffentlich macht und mit Gleichgestellten und Gleichgesinnten gegen Armut und für eine Vermögenssteuer kämpft.